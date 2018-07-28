На київській Оболоні знайшли тіло 16-річної дівчини зі слідами насильницької смерті

В Оболонському районі Києва поліція знайшла тіло 16-річної мешканки Закарпатської області.

"В Оболонське управління поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що її сестра пішла з дому і не повернулася ... Близько третьої години ночі поліцейські в лісосмузі на вулиці Вишгородській знайшли тіло потерпілої", - йдеться в повідомленні.

Фахівці експертної служби виявили на тілі дівчини ознаки насильницької смерті.

Слідчий відділ ГУНП в Києві розпочав кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Зараз правоохоронці встановлюють причетних до тяжкого злочину осіб. Труп направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Нагадаємо, з неділі 22 липня на понеділок 23 липня, в Києві був затриманий іноземець, який вбив чоловіка, напав з ножем на жінку і чинив опір співробітникам поліції при затриманні.