CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Дніпровському районі столиці чоловік загинув на зупинці, бо зробив зауваження охочому сісти до автобуса без черги.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На київській зупинці чоловіка зарізали через зауваження
У черзі на маршрутку під час сварки нападник дістав ніж і вдарив свого опонента в серце
Фото: espreso.tv
Як повідомляє "Еспресо", в черзі на маршрутку на зупинці виник конфлікт. За словами очевидців, чоловік намагався пройти до автобуса без черги.
"Один з чоловіків, які стояли в черзі, зробив зауваження іншому пасажирові. Після штовханини чоловік, який намагався сісти в автобус без черги, дістав ніж і вдарив свого опонента в серце. Свідки викликали "швидку", проте поранення виявилось смертельним", – пише ЗМІ.
Фото: espreso.tv
Нападник зник у невідомому напрямку. На місці працюють слідчо-оперативна група, кінологи та криміналісти.
Фото: espreso.tv
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10 02 2018 19:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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