Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На київській зупинці чоловіка зарізали через зауваження

У черзі на маршрутку під час сварки нападник дістав ніж і вдарив свого опонента в серце
У Дніпровському районі столиці чоловік загинув на зупинці, бо зробив зауваження охочому сісти до автобуса без черги.
На київській зупинці чоловіка зарізали через зауваження Фото: espreso.tv

Як повідомляє "Еспресо", в черзі на маршрутку на зупинці виник конфлікт. За словами очевидців, чоловік намагався пройти до автобуса без черги.

"Один з чоловіків, які стояли в черзі, зробив зауваження іншому пасажирові. Після штовханини чоловік, який намагався сісти в автобус без черги, дістав ніж і вдарив свого опонента в серце. Свідки викликали "швидку", проте поранення виявилось смертельним", – пише ЗМІ.


Фото: espreso.tv

Нападник зник у невідомому напрямку. На місці працюють слідчо-оперативна група, кінологи та криміналісти.


Фото: espreso.tv

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 02 2018 19:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ціна дитинства. Як зміниться відповідальність за несплату аліментів, - ІНФОГРАФІКА

Ціна дитинства. Як зміниться відповідальність за несплату аліментів, - ІНФОГРАФІКА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.