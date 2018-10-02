На київській зупинці чоловіка зарізали через зауваження

У черзі на маршрутку під час сварки нападник дістав ніж і вдарив свого опонента в серце

У Дніпровському районі столиці чоловік загинув на зупинці, бо зробив зауваження охочому сісти до автобуса без черги.

Як повідомляє "Еспресо", в черзі на маршрутку на зупинці виник конфлікт. За словами очевидців, чоловік намагався пройти до автобуса без черги.

"Один з чоловіків, які стояли в черзі, зробив зауваження іншому пасажирові. Після штовханини чоловік, який намагався сісти в автобус без черги, дістав ніж і вдарив свого опонента в серце. Свідки викликали "швидку", проте поранення виявилось смертельним", – пише ЗМІ.



Фото: espreso.tv

Нападник зник у невідомому напрямку. На місці працюють слідчо-оперативна група, кінологи та криміналісти.



Фото: espreso.tv