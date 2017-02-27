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На лінії розмежування на Донбасі є всі умови для нового військового загострення, - Хуг

Нова ескалація напруженості й насильства може бути більшою, ніж та, що недавно відбулася під Авдіївкою
Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг вважає, що на сьогоднішній день на Донбасі є усі умови для нового військового загострення.
На лінії розмежування на Донбасі є всі умови для нового військового загострення, - Хуг Фото:112.ua

"Нових спалахів насильства не можна виключити в нинішній ситуації, хіба б щось кардинально змінилося в нинішньому накопиченні важкого озброєння поблизу лінії зіткнення. Ми знаємо, що ця зброя там далі присутня, і поки це триває, нова ескалація конфлікту залишається вірогідною. Це може статися в будь-який день, тому що її використовували сьогодні і будуть використовувати і в подальшому, якщо будуть зберігатися рівень напруги та недовіра", - сказав він в інтерв'ю Радіо Свобода.

При цьому Хуг не виключає, що нова ескалація напруженості й насильства може бути більшою, ніж та, що недавно відбулася під Авдіївкою.

При цьому, на думку першого заступника голови СММ ОБСЄ, другою умовою для стабілізації ситуації на Донбасі є повна відмова сторін від подальшого наступу і зближення. Проте, вважає він, позиції українських урядових військ і сепаратистів повинні збільшити між собою дистанцію.

"Потрібно припинити зближення і наступ одних у бік інших, а, навпаки, треба збільшити між собою дистанцію. Це дасть можливість встановити "режим тиші" і зробить ситуацію більш передбачуваною. Тому що нинішня непередбачуваність якраз і спричинена надмірною близькістю між позиціями і присутністю важких озброєнь. Збільшення кількості та тривалість боїв за останні 4-8 тижнів якраз і є наслідком такої ситуації", - заявив Олександр Хуг.

Нагадаємо, що за минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 62 рази обстріляли українські позиції. В результаті двоє українських військових загинули, ще двоє отримали поранення, двоє були травмовані.

Бойовики в зоні АТО сьогодні 56 разів обстріляли позиції сил ЗСУ, поранений один військовослужбовець.

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27 02 2017 21:39
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