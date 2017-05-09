На лінії розмежування затримано жінку з документами вбитого онука-бойовика "ДНР"

Зі слів громадянки стало відомо, що вона прямувала для оформлення документів у зв'язку зі смертю свого онука

Під час перевірки громадянки України на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" прикордонники виявили у неї документи на загиблого члена угруповання "ДНР"

Про це повідомляє у Facebook прес-служба Державної прикордонної служби.

Жінка прямувала з Макіївки до Маріуполя. При собі у неї був військовий квиток "ДНР", виданий на іншу особу та кілька документів на цю ж особу, що видавалися на тимчасово непідконтрольній українській владі території в Донецькій області. Зокрема, серед документів було медичне заключення про причину смерті, в якому вказано, що смерть настала внаслідок множинних вогнепальних поранень тіла, і свідоцтво про смерть.

Також в українки знайшли фотокартки особистого характеру, де громадянин, на ім'я якого видані документи, зображений зі зброєю на військових позиціях.

Зі слів громадянки стало відомо, що вона прямувала для оформлення документів у зв'язку зі смертю свого онука.

Наразі жінку передали представникам СБУ для проведення подальших фільтраційно-перевірочних заходів.

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