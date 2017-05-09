На лінії розмежування затримано жінку з документами вбитого онука-бойовика "ДНР"
Про це повідомляє у Facebook прес-служба Державної прикордонної служби.
Жінка прямувала з Макіївки до Маріуполя. При собі у неї був військовий квиток "ДНР", виданий на іншу особу та кілька документів на цю ж особу, що видавалися на тимчасово непідконтрольній українській владі території в Донецькій області. Зокрема, серед документів було медичне заключення про причину смерті, в якому вказано, що смерть настала внаслідок множинних вогнепальних поранень тіла, і свідоцтво про смерть.
Також в українки знайшли фотокартки особистого характеру, де громадянин, на ім'я якого видані документи, зображений зі зброєю на військових позиціях.
Зі слів громадянки стало відомо, що вона прямувала для оформлення документів у зв'язку зі смертю свого онука.
Наразі жінку передали представникам СБУ для проведення подальших фільтраційно-перевірочних заходів.
Нагадаємо, що двоє росіян хотіли продати знайомого на органи, заманивши його в ОРДО.
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