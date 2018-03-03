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На лінії зіткнення зберігається режим тиші, – штаб АТО

Підрозділи української армії, за інформацією штабу, дотримуються перемир'я
Від опівночі 3 березня штаб АТО не зафіксував жодного обстрілу з боку бойовиків на Донбасі.
На лінії зіткнення зберігається режим тиші, – штаб АТО Фото: gettyimages.com

"Від початку сьогоднішньої доби режим тиші продовжує зберігатися вздовж усієї лінії зіткнення. Станом на 18:00 обстрілів у бік наших позицій не зафіксовано", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО.

Підрозділи української армії, за інформацією штабу, неухильно дотримуються Мінських домовленостей.

"Ситуація у районі проведення АТО на території Луганської і Донецької областей перебуває під контролем Збройних Сил України. Наші військовослужбовці, які виконують завдання на першій лінії оборони знаходяться на своїх постах, укріплюють позиції та спостерігають за противником", – підсумовують у прес-центрі штабу АТО.

Нагадаємо, минулої доби в зоні АТО загинув один український військовий, ще двоє отримали поранення.

У тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі оголосили про повне і безстрокове перемир’я з 5 березня.

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03 03 2018 19:00
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