На лінії зіткнення зберігається режим тиші, – штаб АТО
"Від початку сьогоднішньої доби режим тиші продовжує зберігатися вздовж усієї лінії зіткнення. Станом на 18:00 обстрілів у бік наших позицій не зафіксовано", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО.
Підрозділи української армії, за інформацією штабу, неухильно дотримуються Мінських домовленостей.
"Ситуація у районі проведення АТО на території Луганської і Донецької областей перебуває під контролем Збройних Сил України. Наші військовослужбовці, які виконують завдання на першій лінії оборони знаходяться на своїх постах, укріплюють позиції та спостерігають за противником", – підсумовують у прес-центрі штабу АТО.
Нагадаємо, минулої доби в зоні АТО загинув один український військовий, ще двоє отримали поранення.
У тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі оголосили про повне і безстрокове перемир’я з 5 березня.
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