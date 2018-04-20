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На Луганщині 12 дітей отруїлись під час благодійного заходу

Двоє - у тяжкому стані
12 дітей потрапили до лікарні з отруєнням після участі у заході, організованого благодійним фондом у Сєвєродонецьку
На Луганщині 12 дітей отруїлись під час благодійного заходу Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз у Facebook.

"Медична допомога надається у повному обсязі. Двоє дітей знаходяться в реанімації у тяжкому стані. Стан решти - середньої тяжкості”, - зазначив Гарбуз.

Він також додав, що прокуратура Луганської області порушила кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше у готелі гірськолижного курорту "Плай" на Львівщині сталося масове отруєння — до лікарні звернулися дев’ятеро людей.

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20 04 2018 22:02
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