На Луганщині 12 дітей отруїлись під час благодійного заходу Двоє - у тяжкому стані

12 дітей потрапили до лікарні з отруєнням після участі у заході, організованого благодійним фондом у Сєвєродонецьку

Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз у Facebook. "Медична допомога надається у повному обсязі. Двоє дітей знаходяться в реанімації у тяжкому стані. Стан решти - середньої тяжкості”, - зазначив Гарбуз. Він також додав, що прокуратура Луганської області порушила кримінальне провадження. Нагадаємо, раніше у готелі гірськолижного курорту "Плай" на Львівщині сталося масове отруєння — до лікарні звернулися дев’ятеро людей.

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