CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ12 дітей потрапили до лікарні з отруєнням після участі у заході, організованого благодійним фондом у СєвєродонецькуПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Луганщині 12 дітей отруїлись під час благодійного заходу
Двоє - у тяжкому стані
Фото: з відкритих джерел
Про це повідомляє голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз у Facebook.
"Медична допомога надається у повному обсязі. Двоє дітей знаходяться в реанімації у тяжкому стані. Стан решти - середньої тяжкості”, - зазначив Гарбуз.
Він також додав, що прокуратура Луганської області порушила кримінальне провадження.
Нагадаємо, раніше у готелі гірськолижного курорту "Плай" на Львівщині сталося масове отруєння — до лікарні звернулися дев’ятеро людей.
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