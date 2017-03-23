CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Луганській області диверсійно-розвідувальна група бойовиків частково підірвала міст, що з'єднує населений пункт Золоте-4 і Золоте-5 (між шахтою "Батьківщина" і хутором "Вільний").Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Луганщині бойовики підірвали міст
Міст перебуває в аварійному стані
Фото: Юрій Клименко / Facebook
На цей момент міст перебуває в аварійному стані, автомобільне сполучення обмежене, повідомив у Facebook заступник голови ОДА Юрій Клименко.
"Правоохоронцями вказаний злочин кваліфікується як теракт. Проводяться оперативно-слідчі дії", - додав Клименко.
Нагадаємо, що в грудні минулого року в Луганській області відновили підірваний бойовиками міст між Сєвєродонецьком і Лисичанськом.
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