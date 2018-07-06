На Луганщині бойовики підірвали вибуховий пристрій, постраждали мирні жителі

У населеному пункті Голубовське, що на непідконтрольній Україні території Луганської області, бойовики підірвали вибуховий пристрій, в результаті чого постраждали мирні жителі.

"Сьогодні, 7 червня, близько 10:30 окупанти вчинили злочин у населеному пункті Голубовське, що в Луганській області на тимчасово окупованій території, проти мирного населення. У житловому кварталі населеного пункту терористи підірвали вибуховий пристрій, від якого постраждали місцеві жителі", – повідомили в прес-центрі штабу ООС на своїй сторінці в Facebook.

Фото: прес-служба СБУ

У штабі додали, що командування ООС застосовує всі можливі заходи для збереження життя громадян по обидві сторони лінії розмежування, не веде обстріл мирних населених пунктів, не розміщує позиції підрозділів у житлових кварталах і поряд з ними.

"Теракт російсько-окупаційних військ у населеному пункті Голубовське є черговим доказом порушення норм Міжнародного гуманітарного права і військовим злочином окупантів проти мирного населення", – зазначають у штабі ООС.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу бойовики 25 разів обстріляли позиції українських військовиків. Внаслідок бойових дій двоє бійців ЗСУ загинули, ще двох – поранено.