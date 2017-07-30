На Луганщині бойовики познущались з української блогерки, після чого відпустили її

Жінка зараз у важкому психологічному стані

Бойовики так званої "ЛНР" затримали українську блогерку Людмилу Сурженко і знущались над нею.

Сурженко затримали 13 липня у Луганську під час перетину лінії розмежування в районі КПВВ Станиця Луганська.

"Приводом для затримання стало невиконання Сурженко команд бойовиків", - повідомив заступник голови Луганської ОДА Юрій Клименко.

Він також додав, що блогерка з дитинства має інвалідність - користується слуховим апаратом.

Сурженко в момент затримання не могла почути бойовиків через те, що її слуховий апарат вийшов з ладу.

За даними Луганської ОДА, бойовики застосовували тортури до українки, аби вона зізналась "у роботі на українські спецслужби".

"29 липня 2017 року Сурженко було відпущено на волю, їй самостійно вдалось перетнути КПВВ Станиця Луганська у важкому психологічному стані, після чого їй надано необхідну медичну допомогу", - підкреслив Клименко.

Обласна влада готує звернення до міжнародних організацій та судових інстанцій з приводу інциденту.

Як повідомляв iPress.ua, журналіст Станіслав Асєєв перебуває на окупованій території Донецької області, там він заарештований і проти нього порушено кримінальну справу, яка контролюється "генеральною прокуратурою ДНР".