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На Луганщині чиновники привласнили 600 тис грн, оформлюючи пенсії на мертвих

Зловмисникам загрожує від трьох до п'яти років позбавлення волі
У Луганській області чиновники розікрали 600 тисяч гривень бюджетних коштів, оформивши пенсію на померлих.
На Луганщині чиновники привласнили 600 тис грн, оформлюючи пенсії на мертвих Фото: npu.gov.ua

Посадовці однієї з міськрад оформлювали документи для нарахування пенсії. Вчора, 29 серпня, на робочих місцях та помешканнях працівники Управління захисту економіки Нацполіції провели обшуки.

"Під час проведення обшуків працівники УЗЕ в Луганській області Нацполіції вилучили 20 пенсійних справ, які були відкриті на померлих громадян та на які здійснювалася виплата пенсій та понад 50 копій паспортів з ідентифікаційними кодами", - повідомляє прес-служба Нацполіції.

Зловмисникам загрожує від трьох до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України блокували виплати пенсій померлих громадян тимчасово окупованих територій Луганської області.

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30 08 2017 19:37
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