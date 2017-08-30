На Луганщині чиновники привласнили 600 тис грн, оформлюючи пенсії на мертвих

Зловмисникам загрожує від трьох до п'яти років позбавлення волі

У Луганській області чиновники розікрали 600 тисяч гривень бюджетних коштів, оформивши пенсію на померлих.

Посадовці однієї з міськрад оформлювали документи для нарахування пенсії. Вчора, 29 серпня, на робочих місцях та помешканнях працівники Управління захисту економіки Нацполіції провели обшуки.

"Під час проведення обшуків працівники УЗЕ в Луганській області Нацполіції вилучили 20 пенсійних справ, які були відкриті на померлих громадян та на які здійснювалася виплата пенсій та понад 50 копій паспортів з ідентифікаційними кодами", - повідомляє прес-служба Нацполіції.

Зловмисникам загрожує від трьох до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України блокували виплати пенсій померлих громадян тимчасово окупованих територій Луганської області.