На Луганщині місцеві мешканці відібрали зброю у п'яних бойовиків
"У населеному пункті Сентянівка група військовослужбовців 4 окремої мотострілецької бригади Алчевськ 2 АК у стані алкогольного сп’яніння здійснювали хаотичну стрільбу та підривали гранати", - повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Зазначається, що поведінка військовослужбовців російських окупаційних військ викликає обурення місцевого населення та призводить до відкритої протидії.
"Мешканці одного з населених пунктів Слов’яносербського району роззброїли трьох військовослужбовців 4 окремої мотострілецької бригади, які, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння, погрожували застосуванням зброї", - передали у розвідці.
Нагадаємо, 20 серпня у Волновасі поліцейські затримали 31-річного бойовика на прізвисько "Рудий", який брав участь в обстрілах Мар'їнки.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО СБУ спіймала інформатора "ДНР", який "приїхав у гості до родичів", - ВІДЕО
- ФОТО Висічені з скелі храми Ефіопії: можливо, їх побудували ангели
- ВІДЕО Затятого "борця з бандерівцями" призначили чиновником Управління освіти у Краматорську, - журналіст
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа