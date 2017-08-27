На Луганщині місцеві мешканці відібрали зброю у п'яних бойовиків Поведінка військовослужбовців російських окупаційних військ викликає обурення місцевого населення та призводить до відкритої протидії

Мешканці одного з населених пунктів Слов’яносербського району Луганської області роззброїли нетверезих окупантів, які погрожували застосувати зброю.

Фото: Forbes

"У населеному пункті Сентянівка група військовослужбовців 4 окремої мотострілецької бригади Алчевськ 2 АК у стані алкогольного сп’яніння здійснювали хаотичну стрільбу та підривали гранати", - повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Зазначається, що поведінка військовослужбовців російських окупаційних військ викликає обурення місцевого населення та призводить до відкритої протидії. "Мешканці одного з населених пунктів Слов’яносербського району роззброїли трьох військовослужбовців 4 окремої мотострілецької бригади, які, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння, погрожували застосуванням зброї", - передали у розвідці. Нагадаємо, 20 серпня у Волновасі поліцейські затримали 31-річного бойовика на прізвисько "Рудий", який брав участь в обстрілах Мар'їнки.

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