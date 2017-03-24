Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

На Луганщині на хабарі за земельні махінації затримали чиновника, - ФОТО

Чиновник отримав 40 тис. гривень за оформлення у власність земділянки
Керівник головного управління Держгеокадастру Луганської області Дмитро Сергєєв затриманий під час одержання хабара.
На Луганщині на хабарі за земельні махінації затримали чиновника, - ФОТО Фото:facebook.com/LlutsenkoYuri

"Керівника Держгеокадастру Луганської області Д. Сергєєва затримали на гарячому під час отримання 40 тис. гривень за оформлення документації для отримання земельної ділянки у власність. Дякую СБУ і заявнику, який повірив у дієвість гасла "Закон один для всіх", - повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, правоохоронці в п'ятницю, 24 березня, затримали головного державного ревізора - інспектора Головного управління Державної фіскальної служби в Києві після одержання неправомірної вигоди в розмірі 270 тис грн.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 03 2017 15:26
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Похід Шеви на Балкани: слов

Похід Шеви на Балкани: слов'янська битва України і Хорватії за лідерство у групі

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.