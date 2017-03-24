НОВИНИКерівник головного управління Держгеокадастру Луганської області Дмитро Сергєєв затриманий під час одержання хабара.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Луганщині на хабарі за земельні махінації затримали чиновника, - ФОТО
Чиновник отримав 40 тис. гривень за оформлення у власність земділянки
Фото:facebook.com/LlutsenkoYuri
"Керівника Держгеокадастру Луганської області Д. Сергєєва затримали на гарячому під час отримання 40 тис. гривень за оформлення документації для отримання земельної ділянки у власність. Дякую СБУ і заявнику, який повірив у дієвість гасла "Закон один для всіх", - повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, правоохоронці в п'ятницю, 24 березня, затримали головного державного ревізора - інспектора Головного управління Державної фіскальної служби в Києві після одержання неправомірної вигоди в розмірі 270 тис грн.
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24 03 2017 15:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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