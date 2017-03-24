На Луганщині на хабарі за земельні махінації затримали чиновника, - ФОТО

Керівник головного управління Держгеокадастру Луганської області Дмитро Сергєєв затриманий під час одержання хабара.

"Керівника Держгеокадастру Луганської області Д. Сергєєва затримали на гарячому під час отримання 40 тис. гривень за оформлення документації для отримання земельної ділянки у власність. Дякую СБУ і заявнику, який повірив у дієвість гасла "Закон один для всіх", - повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, правоохоронці в п'ятницю, 24 березня, затримали головного державного ревізора - інспектора Головного управління Державної фіскальної служби в Києві після одержання неправомірної вигоди в розмірі 270 тис грн.