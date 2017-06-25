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На Луганщині перекинувся мікроавтобус: 12 людей постраждали

Водій начебто заснув за кермом
У неділю на автодорозі Біловодськ - Станиця Луганська в районі с. Нижня Вільхова Станично-Луганського району перекинувся мікроавтобус з людьми.
На Луганщині перекинувся мікроавтобус: 12 людей постраждали Фото: facebook.com/csomvd

Водій Mersedes Sprinter, 31-річний житель Харківської області, заснув за кермом. Бус, який рухався з Харкова в Станицю Луганську, з'їхав з дороги в кювет,  повідомляє у Facebook речник поліції Луганської області Тетяна Погукай.

У мікроавтобусі було 18 осіб. П'ять з них відмовилися від медичної допомоги, 12 госпіталізовані, одному надали допомогу на місці.

Нагадаємо, що в суботу внаслідок ДТП у Білоцерківському районі загинули троє осіб та одна особа постраждала. Серед загиблих депутат Київської обласної ради Борис Панченко.

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25 06 2017 14:57
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