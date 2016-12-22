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На Луганщині перекинувся мікроавтобус, травмовано п'ятеро осіб

В автомобілі була несправна задня права ресора, до того ж він рухався надто швидко
В Луганській області 21 грудня перекинувся автобус, внаслідок чого постраждали п'ять людей.
На Луганщині перекинувся мікроавтобус, травмовано п Фото:facebook.com/csomvd

За даними поліції, мікроавтобус "Volkswagen" рухався з населеного пункту Біловодськ у напрямку міста Старобільськ. ДТП сталася на автодорозі "Чугуїв-Мілове" близько 15:00, - повідомляє у Facebook співробітниця правоохоронних органів Тетяна Погукай з посиланням на дані Національної поліції Луганської області.

В автомобілі була несправна задня права ресора, до того ж він рухався надто швидко. Водій, якому 39 років, не впорався з керуванням. Мікроавтобус виїхав за межі дороги і перекинувся. В ДТП ушкодження різного ступеню тяжкості отримали 5 людей, дві жінки та троє чоловіків.

"Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Нагадаємо, у центрі Дніпра трактор через відмову гальм спричинив серйозну аварію, зім'явши декілька автомобілів на різних вулицях.

 
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22 12 2016 14:58
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