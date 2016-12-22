На Луганщині перекинувся мікроавтобус, травмовано п'ятеро осіб
За даними поліції, мікроавтобус "Volkswagen" рухався з населеного пункту Біловодськ у напрямку міста Старобільськ. ДТП сталася на автодорозі "Чугуїв-Мілове" близько 15:00, - повідомляє у Facebook співробітниця правоохоронних органів Тетяна Погукай з посиланням на дані Національної поліції Луганської області.
В автомобілі була несправна задня права ресора, до того ж він рухався надто швидко. Водій, якому 39 років, не впорався з керуванням. Мікроавтобус виїхав за межі дороги і перекинувся. В ДТП ушкодження різного ступеню тяжкості отримали 5 людей, дві жінки та троє чоловіків.
"Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".
Нагадаємо, у центрі Дніпра трактор через відмову гальм спричинив серйозну аварію, зім'явши декілька автомобілів на різних вулицях.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: