На Луганщині підірвався автомобіль спостерігачів ОБСЄ: є постраждалі

Бойовики кажуть, що вибух стався через те, що спостерігачі "відхилилися від основного маршруту"

У неділю, 23 квітня, в районі населеного пункту Пришиб на території ОРЛО підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Автомобіль підірвався близько 10.17, під час здійснення патрулювання в районі населеного пункту Пришиб, ймовірно на міні, повідомляє прес-цент штабу АТО.

За попередніми даними, серед групи СММ ОБСЄ є загиблі та поранені.

"Українська сторона висловлює співчуття рідним та близьким потерпілих, а також заявляє, що у зазначений час, за даними чергових змін, режим припинення вогню дотримувався як з української сторони, так із боку НЗФ ОРЛО", - йдеться в заяві.

Разом з тим, в СММ ОБСЄ підтвердили, що автомобіль місії потрапив у "серйозний безпековий інцидент" на Луганщині та пообіцяли повідомити подробиці пізніше.

Водночас чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц у Twitter повідомив, що в результаті вибуху один співробітник СММ ОБСЄ загинув, ще один отримав поранення.

"Сердечні співчуття родині загиблого та команді СММ. Смерть колеги є шоком для всього ОБСЄ. Сподіваюся, що поранений спостерігач скоро відновиться", - написав також Курц.

Він підкреслив, що необхідно провести ретельне розслідування інциденту і притягнути винних до відповідальності.

Нагадаємо, що в середу, 12 квітня, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ потрапили під обстріл бойовиків на окупованій території Луганської області.