На Луганщині підірвався автомобіль спостерігачів ОБСЄ: є постраждалі
Автомобіль підірвався близько 10.17, під час здійснення патрулювання в районі населеного пункту Пришиб, ймовірно на міні, повідомляє прес-цент штабу АТО.
За попередніми даними, серед групи СММ ОБСЄ є загиблі та поранені.
"Українська сторона висловлює співчуття рідним та близьким потерпілих, а також заявляє, що у зазначений час, за даними чергових змін, режим припинення вогню дотримувався як з української сторони, так із боку НЗФ ОРЛО", - йдеться в заяві.
Разом з тим, в СММ ОБСЄ підтвердили, що автомобіль місії потрапив у "серйозний безпековий інцидент" на Луганщині та пообіцяли повідомити подробиці пізніше.
Водночас чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц у Twitter повідомив, що в результаті вибуху один співробітник СММ ОБСЄ загинув, ще один отримав поранення.
"Сердечні співчуття родині загиблого та команді СММ. Смерть колеги є шоком для всього ОБСЄ. Сподіваюся, що поранений спостерігач скоро відновиться", - написав також Курц.
Він підкреслив, що необхідно провести ретельне розслідування інциденту і притягнути винних до відповідальності.
Нагадаємо, що в середу, 12 квітня, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ потрапили під обстріл бойовиків на окупованій території Луганської області.
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