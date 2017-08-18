На Луганщині підліток постраждав через вибух гранати

У селищі Тепле у Станично-Луганському районі Луганської області на подвір'ї приватного будинку підірвався 13-річний підліток.

"Наразі на місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи. За попередньою інформацією, хлопчик приніс додому небезпечний предмет та, намагаючись його розібрати, підірвався", - повідомила спікер ГУ НП у Луганській області Тетяна Погукай у Facebook.

Дитину госпіталізовано до обласної дитячої лікарні у м. Лисичанську (мінно-вибухова травма живота, ампутація верхніх кінцівок).

Як повідомляв iPress.ua, у липні в результаті вибуху гранати РГД-5 в Малиновському районі Одеси загинув 16-річний підліток, ще двох людей госпіталізували з пораненнями.