На Луганщині почали будувати телерадіовежі

Заплановано, що це збільшить число можливих телеглядачів до 46 тис., а радіослухачів - до 140 тис. людей

У селі Бахмутівка Новоайдарського району Луганської області почалося будівництво телерадіокомунікаційної вежі.

"У селі Бахмутівка вже почалося будівництво 150-метрової вежі", - повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, повідомляє LB.ua.

За його словами, вже встановлено 60-метрову телерадіовежу.

Тука додав, що прогнозується збільшення кількості можливих телеглядачів після встановлення вежі з 15 тис. до 46 тис., радіослухачів - з 42 тис. до 140 тис. осіб.

Заплановано також збільшити висоту телевежі в Покровському Донецької області з 69 м до 200 м, що дозволить збільшити кількість можливих телеглядачів із 573 тис. до 852 тис., радіослухачів - з 198 тис. до 581 тис. осіб.

Також заплановано збільшити вежу в селищі Чаплинка Херсонської області з 92 м до 110 м, що дозволить збільшити кількість можливих телеглядачів з 35 тис. до 37 тис. осіб, радіослухачів - з 22 тис. до 44 тис. осіб.

"Фінансування зведення телерадіовеж буде здійснюватися за рахунок коштів обласних бюджетів", - уточнив Тука.

Нагадаємо, "Українське радіо" і кримська радіостанція Meydan Radiosı почали мовлення на територію анексованого Криму, з недавно побудованої телерадіовежі в селі Карачун Херсонської області.