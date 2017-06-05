Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Луганщині поліція переходить на посилений режим роботи на свята

Також буде посилено контроль на блокпостах, автодорогах, залізничних вокзалах і автостанціях
Для безпеки громадян на святкові та вихідні дні поліція Луганської області буде працювати в посиленому режимі.
На Луганщині поліція переходить на посилений режим роботи на свята Фото: npu.gov.ua

"Більше тисячі співробітників поліції будуть нести службу у посиленому варіанті задля охорони прав і свобод громадян, забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях міст та районів області, протидії будь-яких проявів злочинності і тероризму", - повідомила речник поліції Луганської області Тетяна Погукай в Facebook.

За словами Погукай, максимальну увагу правоохоронці приділятимуть безпеці громадян і забезпечення порядку в місцях проведення святкових заходів.

Також буде посилено контроль на блокпостах, автодорогах, залізничних вокзалах і автостанціях.

Зазначимо, правопорядок і громадську безпеку на Донеччині 8 та 9 травня забезпечуватимуть більше 2 тисяч поліцейських.

Нагадаємо, що в Одесі під час заходів з вшанування жертв 2 травня 2014-го року за порушення громадського порядку на Куликовому полі та на Соборній площі затримали 14 людей.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 05 2017 10:44
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.