На Луганщині поліція переходить на посилений режим роботи на свята

Також буде посилено контроль на блокпостах, автодорогах, залізничних вокзалах і автостанціях

Для безпеки громадян на святкові та вихідні дні поліція Луганської області буде працювати в посиленому режимі.

"Більше тисячі співробітників поліції будуть нести службу у посиленому варіанті задля охорони прав і свобод громадян, забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях міст та районів області, протидії будь-яких проявів злочинності і тероризму", - повідомила речник поліції Луганської області Тетяна Погукай в Facebook.

За словами Погукай, максимальну увагу правоохоронці приділятимуть безпеці громадян і забезпечення порядку в місцях проведення святкових заходів.

Також буде посилено контроль на блокпостах, автодорогах, залізничних вокзалах і автостанціях.

Зазначимо, правопорядок і громадську безпеку на Донеччині 8 та 9 травня забезпечуватимуть більше 2 тисяч поліцейських.