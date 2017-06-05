На Луганщині поліція переходить на посилений режим роботи на свята
"Більше тисячі співробітників поліції будуть нести службу у посиленому варіанті задля охорони прав і свобод громадян, забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях міст та районів області, протидії будь-яких проявів злочинності і тероризму", - повідомила речник поліції Луганської області Тетяна Погукай в Facebook.
За словами Погукай, максимальну увагу правоохоронці приділятимуть безпеці громадян і забезпечення порядку в місцях проведення святкових заходів.
Також буде посилено контроль на блокпостах, автодорогах, залізничних вокзалах і автостанціях.
Зазначимо, правопорядок і громадську безпеку на Донеччині 8 та 9 травня забезпечуватимуть більше 2 тисяч поліцейських.
Нагадаємо, що в Одесі під час заходів з вшанування жертв 2 травня 2014-го року за порушення громадського порядку на Куликовому полі та на Соборній площі затримали 14 людей.
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