На Луганщині поліція затримала колишнього співробітника "МВС ЛНР"
"Мешканець м. Кадієвка (раніше Стаханов), яка наразі перебуває під контролем бойовиків, більше року працював інспектором ДПС в одному з територіальних підрозділів "МВД ЛНР". Службу на окупантів чоловік пояснив відсутністю іншої роботи та необхідністю годувати сім’ю", - йдеться у повідомленні Нацполіції.
У 2017 році чоловік звільнився з "правоохоронної" структури "ЛНР" за власним бажанням. На територію одного з міст України він їхав, щоб оформити документи та знайти роботу, заявили у поліції.
Нагадаємо, військові затримали українського "офіцера", який перейшов на сторону бойовиків.
Також, співробітники СБУ затримали колишнього бойовика "ЛНР", який розповів про присутність російських військових на тимчасово окупованих територіях.
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