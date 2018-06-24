На Луганщині поліція затримала колишнього співробітника "МВС ЛНР"

Затриманого передали співробітникам СБУ для перевірки та прийняття рішення згідно з чинним законодавством

На одному з блокпостів в зоні ООС поліція Луганської області виявила та затримала 40-річного чоловіка, який, за даними правоохоронців, перебував у складі незаконних збройних формувань як співробітник так званого "МВД ЛНР".

"Мешканець м. Кадієвка (раніше Стаханов), яка наразі перебуває під контролем бойовиків, більше року працював інспектором ДПС в одному з територіальних підрозділів "МВД ЛНР". Службу на окупантів чоловік пояснив відсутністю іншої роботи та необхідністю годувати сім’ю", - йдеться у повідомленні Нацполіції.

У 2017 році чоловік звільнився з "правоохоронної" структури "ЛНР" за власним бажанням. На територію одного з міст України він їхав, щоб оформити документи та знайти роботу, заявили у поліції.

Нагадаємо, військові затримали українського "офіцера", який перейшов на сторону бойовиків.

Також, співробітники СБУ затримали колишнього бойовика "ЛНР", який розповів про присутність російських військових на тимчасово окупованих територіях.