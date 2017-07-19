На Луганщині понад 40 тис людей залишилися без питної води

У Луганській області в результаті знеструмлення водоканалів без питної води залишилися понад 40 тисяч осіб і 30 об'єктів соціальної інфраструктури, в тому числі дитяча обласна лікарня.

За словами голови Луганської обласної держадміністрації Юрія Гарбуза, безперебійне енергопостачання залежить від стабілізації роботи "Луганського енергетичного об'єднання", яке перебуває в критичному фінансово-економічному стані.

"Питання роботи "ЛЕО" в черговий раз виноситься мною на рівень Кабінету Міністрів. Протягом 2016-2017 років у центральні органи влади надіслали 65 листів від облдержадміністрації", - написав Гарбуз у Facebook.

Як відомо, 11 липня Луганське обленерго почало відключати від електроенергії комунальні підприємства.

Відзначимо, що через борги з кінця квітня ЛЕО припинило постачання електроенергії в окуповані райони Луганської області, а 19 червня відімкнуло від електроенергії низку військових об'єктів на території області.

"Луганське енергетичне об'єднання входить" в холдинг "Енергетичний стандарт" бізнесмена Констянтина Григоришина.

Нагадаємо, 1 липня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання Донецької фільтрувальної станції, яка централізовано забезпечує водою місто Авдіївка.