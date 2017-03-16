На Луганщині посадовця "Донецької залізниці" викрили на фінансуванні терористів, - ГПУ

Посадовцю загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років

Прокуратура Луганської області заочно оголосила про підозру у фінансуванні тероризму посадовцю Державного підприємства "Донецька залізниця" Публічного акціонерного товариства "Укрзалізниця".

"Встановлено, що у червні 2014 року громадянин України, перебуваючи на посаді виконувача обов’язків начальника Ново-Кіндрашівської дистанції сигналізації та зв’язку Державного підприємства "Донецька залізниця" Публічного акціонерного товариства "Укрзалізниця", протизаконно видав та забезпечив виконання наказу про звільнення громадянина від покладених обов’язків на час проходження служби в складі батальйону "Заря" так званої "Народної міліції" терористичної організації "ЛНР", а також збереження за останнім основного місця роботи та видачі одноразової матеріальної допомоги і забезпечення виплати заробітної плати за його відсутності", - повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

На підставі наказу та довідок підписаних так званим "командиром батальйону "Заря" Ігорем Плотницьким, в яких вказувалося, що вказана особа наразі проходить військову службу та виконує функції учасника одного з підрозділів так званої "Народної міліції" так називаємої "ЛНР", бойовик отримав грошові кошти на загальну суму майже 20 тис гривень.

Посадовцю загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 2 років та з конфіскацією майна за ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Нагадаємо, що на початку березня Служба безпеки викрила на Херсонщині комерційну структуру, яка фінансувала терористів.