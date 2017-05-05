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На Луганщині прикордонники зупинили людину з "пенсійним" від "ЛНР"

Громадянина передали співробітникам компетентних правоохоронних органів
У контрольному пункті в`їзду-виїзду "Майорське" прикордонники Краматорського загону виявили недійсні документи, які видає окупаційна влада на території Луганської області.
На Луганщині прикордонники зупинили людину з "пенсійним" від "ЛНР" Прикордонниики Закарпаття Фото: dpsu.gov.ua

"Під час оформлення громадянина України, який прямував до непідконтрольної території пішки, прикордонним нарядом виявлено пенсійне посвідчення так званої "ЛНР", – повідомляє Державна прикордонна служба України.


Фото: dpsu.gov.ua

Громадянина передали співробітникам компетентних правоохоронних органів для проведення "фільтраційних заходів", додають прикордонники.

Нагадаємо, що 18 лютого президент Росії Владімір Путін підписав указ про визнання документів, виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України. Таким чином, Росія фактично визнала паспорти так званих самоназваних "ЛНР" та "ДНР".

Президент України Петро Порошенко назвав визнання Росією паспортів так званих "ДНР" та "ЛНР" черговим доказом російської окупації і порушенням міжнародного права.

Проте в Росії вважають, що визнання "паспортів ЛНР і ДНР" в Росії продиктовано гуманітарними міркуваннями і не йде врозріз з мінськими угодами.

Зазначимо, в Німеччині вважають, що визнання Росією паспортів терористів "ЛНР/ДНР" суперечить Мінським домовленостям та міжнародному праву.

Також указ президента Росії Володимира Путіна про визнання деяких "документів", виданих "ДНР" і "ЛНР", засудили в Єврпейському Союзі, заявивши, не пропускатимуть на свої території осіб із "паспортами "ДНР/ЛНР.
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05 05 2017 20:15
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