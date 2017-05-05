На Луганщині прикордонники зупинили людину з "пенсійним" від "ЛНР"
"Під час оформлення громадянина України, який прямував до непідконтрольної території пішки, прикордонним нарядом виявлено пенсійне посвідчення так званої "ЛНР", – повідомляє Державна прикордонна служба України.
Фото: dpsu.gov.ua
Громадянина передали співробітникам компетентних правоохоронних органів для проведення "фільтраційних заходів", додають прикордонники.
Нагадаємо, що 18 лютого президент Росії Владімір Путін підписав указ про визнання документів, виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України. Таким чином, Росія фактично визнала паспорти так званих самоназваних "ЛНР" та "ДНР".
Президент України Петро Порошенко назвав визнання Росією паспортів так званих "ДНР" та "ЛНР" черговим доказом російської окупації і порушенням міжнародного права.
Проте в Росії вважають, що визнання "паспортів ЛНР і ДНР" в Росії продиктовано гуманітарними міркуваннями і не йде врозріз з мінськими угодами.
Зазначимо, в Німеччині вважають, що визнання Росією паспортів терористів "ЛНР/ДНР" суперечить Мінським домовленостям та міжнародному праву.
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