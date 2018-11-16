На Луганщині шахтарі 30-й день страйкують під землею

"Уявіть, що ви сидите в погребі"

На шахті імені Капустіна підприємства "Лисичанськвугілля" на Луганщині 30-й день страйкують шахтарі на глибині 600 метрів з вимогою виплати заборгованості по заробітній платі.

Станом на 16 листопада 14 шахтарів беруть участь у страйку під землею. Проте не всі 14 з них страйкуть упродовж 30 днів, повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, інформує "Громадське".

Головною вимогою шахтарів лишається виплата заборгованості по зарплаті, її підвищення та модернізація шахти.

В одного гірника помітили дивну поведінку - пізніше лікар поставив діагноз шизофренія, його забрали з шахти, також повідомив Волинець.

Також упродовж останніх двох днів шахтарів не можуть повноцінно годувати, їм спускають суп та чай. Раніше профспілка шукала спонсорів для харчування. Для того, аби прогодувати 14 шахтарів один день, треба 3 тисячі гривень.

За словами Волинця, сидіти в шахті фізично дуже складно - "там холодно, повітря відпрацьоване". У деяких місцях є грибок та бігають щури.

"Уявіть собі, що ви в погребі сидите 20-30 діб", - описав атмосферу в шахті голова профспілки.

Нагадаємо, під Лисичанськом Луганської області гірники шахти імені Капустіна страйкують на глибині 600 метрів під землею. Їм чотири місяці не платять зарплату.

Заборгованість по заробітній платі перед працівниками державних вугільних підприємств досягла 470 млн грн.

У серпні президент України Петро Порошенко підписав закон про внесення змін у закон "Про Державний бюджет України на 2018 рік", яким державним шахтам додатково виділяється 1,4 млрд грн дотацій для погашення заборгованості із заробітної плати гірникам.

Також, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про направлення 500 мільйонів гривень на покриття збитковості державних шахт.