На Луганщині шестеро дітей і четверо дорослих постраждали через ДТП

У Луганській області в результаті зіткнення двох автівок постраждали шестеро малолітніх дітей та четверо дорослих.

Сьогодні, 25 серпня, об 11:52 до чергової частини Сєвєродонецького відділу поліції надійшло повідомлення про аварію поблизу смт Борівське. Про це повідомляє прес-служба Сєвєродонецького відділу поліції.

На місці події поліцейські встановили, що водій автомобілю Opel виїжджав з ґрунтової дороги на асфальтовану трасу та, не переконавшись в безпеці маневру, зіткнувся з автівкою ВАЗ 2101, який рухався головною дорогою.

В результаті пасажири ВАЗ 2101 отримали травми, "швидкі" доставили їх до Сєвєродонецької міської лікарні. В машині було четверо дорослих, немовля та діти 3-6 років.

Нагадаємо, 12 серпня біля Херсона під містом Олешки чотири людини загинули і ще двоє постраждали в аварії на об'їзній дорозі, серед них - п'ятирічна дитина.