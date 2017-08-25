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На Луганщині шестеро дітей і четверо дорослих постраждали через ДТП

Всіх постраждалих госпіталізовано
У Луганській області в результаті зіткнення двох автівок постраждали шестеро малолітніх дітей та четверо дорослих.
На Луганщині шестеро дітей і четверо дорослих постраждали через ДТП Фото: foto.delfi.ua

Сьогодні, 25 серпня, об 11:52 до чергової частини Сєвєродонецького відділу поліції надійшло повідомлення про аварію поблизу смт Борівське. Про це повідомляє прес-служба Сєвєродонецького відділу поліції.

На місці події поліцейські встановили, що водій автомобілю Opel виїжджав з ґрунтової дороги на асфальтовану трасу та, не переконавшись в безпеці маневру, зіткнувся з автівкою ВАЗ 2101, який рухався головною дорогою.

В результаті пасажири ВАЗ 2101 отримали травми, "швидкі" доставили їх до Сєвєродонецької міської лікарні. В машині було четверо дорослих, немовля та діти 3-6 років.

Нагадаємо, 12 серпня біля Херсона під містом Олешки чотири людини загинули і ще двоє постраждали в аварії на об'їзній дорозі, серед них - п'ятирічна дитина.

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25 08 2017 15:10
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