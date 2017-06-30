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На Луганщині суддю викрили на систематичному хабарництві

Суддя отримав близько 100 тис грн
Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) затримали одного із суддів Луганської області під час отримання хабара.
На Луганщині суддю викрили на систематичному хабарництві Фото: vikka.ua

"30 червня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та спільно зі співробітниками Управління Служби безпеки в Луганській області викрили на гарячому в.о. голови одного із місцевих судів Луганської області", - повідомляє сайт НАБУ.

Суддя через посередника отримав неправомірну вигоду за ухвалення рішення в цивільній справі.

"Протягом декількох місяців працівники правоохоронних органів задокументували систематичне здійснення цим суддею корупційної діяльності. Зокрема йдеться про сім епізодів одержання неправомірної вигоди на загальну суму близько 100 тис. гривень за ухвалення рішень у цивільних, адміністративних і кримінальних справах", - наголошено в повідомленні .

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, що що детективи Національного антикорупційного бюро затримали суддю Броварського міськрайонного суду Київської області на отриманні неправомірної вигоди.

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30 06 2017 16:17
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