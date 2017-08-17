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На Луганщині силовики затримали голову суду на хабарі $5 тисяч

Підозрювані отримали 5 тисяч доларів хабара за винесення виправдувального вироку у кримінальному провадженні.
В Луганській області детективи НАБУ спільно з співробітниками СБУ та САП затримали голову суду на хабарі $5 тисяч.
На Луганщині силовики затримали голову суду на хабарі $5 тисяч Фото: kievsmi.net

Був затриманий голова суд одного із районних судів Луганської області та його спільник-адвокат, - повідомляє прес-служба НАБУ.

Підозрювані отримали 5 тисяч доларів хабара за винесення виправдувального вироку у кримінальному провадженні.

Обом особам повідомлено про підозру: судді – у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368, адвокату – за ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 КК України.

Вирішується питання обрання затриманим запобіжного заходу.

Зазначається, що розслідування за цими фактами детективи НАБУ розпочали в березні 2017 року за матеріалами, отриманими від СБУ Луганщини.

Нагадаємо, на передачі хабара, 11 серпня, затримали начальника митного поста "Західний" Львівської митниці ДФС.

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17 08 2017 21:30
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