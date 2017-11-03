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На Луганщині терористи забили до смерті пенсіонера, - розвідка

Літній чоловік не проявив до бойовиків поваги
У Зимогір'ї в окупованій частині Луганської області троє бойовиків "ЛНР" забили до смерті літнього чоловіка.
На Луганщині терористи забили до смерті пенсіонера, - розвідка Фото:unian

"Три військовослужбовці 4-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу нанесли тілесні ушкодження, несумісні з життям, чоловіку похилого віку", - повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Приводом до побиття стало те, що терористи не відчули достатньої поваги до себе з боку пенсіонера.

Нагадаємо, що командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України підтвердило, що українські розвідники, які зникли безвісти 11 лютого в Луганській області, перебувають в полоні російсько-терористичних військ "ЛНР".

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11 03 2017 12:59
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