НОВИНИУ Зимогір'ї в окупованій частині Луганської області троє бойовиків "ЛНР" забили до смерті літнього чоловіка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Луганщині терористи забили до смерті пенсіонера, - розвідка
Літній чоловік не проявив до бойовиків поваги
Фото:unian
"Три військовослужбовці 4-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу нанесли тілесні ушкодження, несумісні з життям, чоловіку похилого віку", - повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
Приводом до побиття стало те, що терористи не відчули достатньої поваги до себе з боку пенсіонера.
Нагадаємо, що командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України підтвердило, що українські розвідники, які зникли безвісти 11 лютого в Луганській області, перебувають в полоні російсько-терористичних військ "ЛНР".
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11 03 2017 12:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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