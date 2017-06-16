На Луганщині внаслідок поранення снайпером загинув український боєць
"Сьогодні вранці поблизу смт Новотошківка Новоайдарського району пострілом ворога з снайперської гвинтівки смертельно поранений український військовослужбовець", - повідомляє Луганська обласна військово-цивільна адміністрація.
При цьому додається, що всього за минулу добу незаконні збройні формування 11 разів порушували режим тиші уздовж лінії розмежування на території Луганської області.
Так, в напрямку міста Попасна, сіл Катеринівка та Новоолександрівка шість разів відкривався вогонь з 120-мм і 82-мм мінометів, протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
По укріплень сил АТО поблизу міста Щастя і села Кримське Новоайдарського району бойовики двічі застосовували 82-мм міномети і автоматичні гранатомети.
У напрямку смт Станиця Луганська і села Валуйське противник тричі використовував протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
Нагадаємо, підтримувані Росією озброєні бандформування на сході України 50 разів відкривали вогонь по підрозділах ЗС України вздовж усієї лінії фронту, один український воїн загинув.
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