CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Луганській області виникла пожежа на зерноскладі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Луганщині вогонь знищив 20 тонн зерна, – ВІДЕО
Ніхто не постраждав
Фото: lugansk.dsns.gov.ua
Як повідомляє обласне управління ДСНС, у селі Бунчуківка (Білокуракинський район) загорівся дах зерноскладу ТОВ "Україна".
Вогнем знищено шиферне покриття та дерев'яні конструкції будівлі на площі 450 кв. м.
Фото: lugansk.dsns.gov.ua
Згоріли 15 тонн ячменю і 5 тонн вівса.
Причина виникнення пожежі наразі з'ясовується фахівцями.
Нагадаємо, в грудні 2016 Мінекономрозвитку повідомляло, що очікує рекордний урожай зернових за підсумками року.
У лютому 2017 нічні пожежі в Авдіївці гасили військові й журналісти.
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