Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Луганщині вогонь знищив 20 тонн зерна, – ВІДЕО

Ніхто не постраждав
У Луганській області виникла пожежа на зерноскладі.
На Луганщині вогонь знищив 20 тонн зерна, – ВІДЕО Фото: lugansk.dsns.gov.ua

Як повідомляє обласне управління ДСНС, у селі Бунчуківка (Білокуракинський район) загорівся дах зерноскладу ТОВ "Україна".

Вогнем знищено шиферне покриття та дерев'яні конструкції будівлі на площі 450 кв. м.


Фото: lugansk.dsns.gov.ua

Згоріли 15 тонн ячменю і 5 тонн вівса.

Причина виникнення пожежі наразі з'ясовується фахівцями.

Нагадаємо, в грудні 2016 Мінекономрозвитку повідомляло, що очікує рекордний урожай зернових за підсумками року.

У лютому 2017 нічні пожежі в Авдіївці гасили військові й журналісти.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 03 2017 19:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.