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На Луганщині чиновницю викрили на привласненні 100 тис. державних коштів

Заступниця начальника відділу систематично оформляла підвищені премії на своїх підлеглих
Співробітники Служби безпеки та прокуратури викрили заступницю начальника одного з відділів Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, яка привласнювала бюджетні кошти.
На Луганщині чиновницю викрили на привласненні 100 тис. державних коштів Фото: wallpaperspider.com

"Правоохоронці встановили, що чиновниця у 2016 році систематично оформляла підвищені премії на своїх підлеглих. Також зловмисниця "збирала" частину нарахувань нібито на придбання товарно-матеріальних цінностей", - повідомляють на сайті СБУ.

Співробітники служби задокументували, що так жінка привласнила понад 100 тис. гривень.

"Під час обшуків за місцем проживання та в її службовому кабінеті виявили 470 тис. гривень і 10 тис. доларів. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу", - наголошено в повідомленні.

Нагадаємо, одного із керівників фермерського господарства, який причетний до розкрадання майна Державної продовольчо-зернової корпорації України взято під варту. Підприємцю повідомлено про підозру за трьома статтями.

 
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20 01 2017 11:00
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