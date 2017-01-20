На Луганщині чиновницю викрили на привласненні 100 тис. державних коштів

Співробітники Служби безпеки та прокуратури викрили заступницю начальника одного з відділів Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, яка привласнювала бюджетні кошти.

"Правоохоронці встановили, що чиновниця у 2016 році систематично оформляла підвищені премії на своїх підлеглих. Також зловмисниця "збирала" частину нарахувань нібито на придбання товарно-матеріальних цінностей", - повідомляють на сайті СБУ.

Співробітники служби задокументували, що так жінка привласнила понад 100 тис. гривень.

"Під час обшуків за місцем проживання та в її службовому кабінеті виявили 470 тис. гривень і 10 тис. доларів. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу", - наголошено в повідомленні.

Нагадаємо, одного із керівників фермерського господарства, який причетний до розкрадання майна Державної продовольчо-зернової корпорації України взято під варту. Підприємцю повідомлено про підозру за трьома статтями.