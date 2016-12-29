На Луганщині викрито незаконну діяльність міжрегіонального конвертаційного центру
Офіс конвертцентру розміщувався у Рубіжному, повідомляє прес-служба СБУ.
"Річний обсяг "конверту" становив понад 600 мільйонів гривень. За попередніми оцінками, збитки державного бюджету у вигляді недоотриманих податків становлять декілька десятків мільйонів гривень", - наголошується у повідомленні.
Фото:Служба безпеки України
За словами правоохоронців, організатори "конверту" надавали послуги підприємствам реального сектору економіки з мінімізації податкових зобов’язань та конвертації коштів у готівку через низку зареєстрованих фіктивних фірм.
Фото:Служба безпеки України
"Під час обшуків в офісному приміщенні конвертаційного центру, в автомобілі кур’єра та за місцем проживання його організаторів оперативники СБ України вилучили понад 1,1 млн грн, комп’ютерну техніку, установчі документи, бланки та печатки підставних комерційних структур, пластикові картки та документацію, яка підтверджує проведення фінансових оборудок", - зазначається у повідомленні.
Наразі за цим фактом тривають невідкладні слідчі дії.
Нагадаємо, що у Києві правоохоронці ліквідували конвертаційний центр із обігом у понад 200 млн грн.
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