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На Луганщині затримали фуру з 19 тоннами контрабандних горіхів

Для з'ясування обставин та походження вантажу транспортний засіб і водій передано слідчо-оперативній групі
На одному з блокпостів в Луганській області затримали фуру з 19 тоннами контрабандних горіхів, яка прямувала до Російської Федерації
На Луганщині затримали фуру з 19 тоннами контрабандних горіхів Фото: sbu.gov.ua

Поліцейські зупинили для перевірки вантажний автомобіль з реєстраційними номерами Вінницької області, який рухався у бік кордону з РФ.

Про це повідомляє Нацполіція області.

При огляді вмісту причепа правоохоронці виявили чищені волоські горіхи вагою 19 тонн в картонних коробках без відповідного маркування.

48-річний водій надав супровідні документи на вантаж, які викликали в правоохоронців сумнів щодо їх достовірності і вимагали додаткової перевірки.

Для з'ясування обставин та походження вантажу транспортний засіб і водій передано слідчо-оперативній групі.

Проводиться подальша перевірка.

Як повідомляв iPress.ua, раніше українець намагався провезти в Донецьк понад 200 кг ковбаси в бензобаку.

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07 02 2017 22:31
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