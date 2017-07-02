На Луганщині затримали фуру з 19 тоннами контрабандних горіхів Для з'ясування обставин та походження вантажу транспортний засіб і водій передано слідчо-оперативній групі

На одному з блокпостів в Луганській області затримали фуру з 19 тоннами контрабандних горіхів, яка прямувала до Російської Федерації

Фото: sbu.gov.ua

Поліцейські зупинили для перевірки вантажний автомобіль з реєстраційними номерами Вінницької області, який рухався у бік кордону з РФ. Про це повідомляє Нацполіція області. При огляді вмісту причепа правоохоронці виявили чищені волоські горіхи вагою 19 тонн в картонних коробках без відповідного маркування. 48-річний водій надав супровідні документи на вантаж, які викликали в правоохоронців сумнів щодо їх достовірності і вимагали додаткової перевірки. Для з'ясування обставин та походження вантажу транспортний засіб і водій передано слідчо-оперативній групі. Проводиться подальша перевірка. Як повідомляв iPress.ua, раніше українець намагався провезти в Донецьк понад 200 кг ковбаси в бензобаку.

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