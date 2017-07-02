На Луганщині затримали фуру з 19 тоннами контрабандних горіхів
Поліцейські зупинили для перевірки вантажний автомобіль з реєстраційними номерами Вінницької області, який рухався у бік кордону з РФ.
Про це повідомляє Нацполіція області.
При огляді вмісту причепа правоохоронці виявили чищені волоські горіхи вагою 19 тонн в картонних коробках без відповідного маркування.
48-річний водій надав супровідні документи на вантаж, які викликали в правоохоронців сумнів щодо їх достовірності і вимагали додаткової перевірки.
Для з'ясування обставин та походження вантажу транспортний засіб і водій передано слідчо-оперативній групі.
Проводиться подальша перевірка.
Як повідомляв iPress.ua, раніше українець намагався провезти в Донецьк понад 200 кг ковбаси в бензобаку.
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