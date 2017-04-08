На Луганщині затримали жінку, яка переправляла українок в сексуальне рабство в Росію

Вербувальницю затримали при спробі переправити дівчат до Росії

Поліція Луганської області викрила схему відправки в РФ дівчат для сексуальної експлуатації.

Так, правоохоронці встановили, що дівчат в сексуальне рабство вербувала мешканка Луганщини.

"При здійсненні спроби переправлення вищевказаних осіб в Російську Федерацію зловмисниця була затримана співробітниками Управління по боротьбі з торгівлею людьми Головного управління Національної поліції України в Луганській області в порядку ст. 208 КПК України", - повідомили в обласній прокуратурі.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманій про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, та обрання їй запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, за 6 місяців 2017 року Нацполіція встановила і надала допомогу 156 потерпілим від злочинів у сфері торгівлі людьми. Найбільше серед потерпілих жінок – 119. Постраждали від дій зловмисників також 37 чоловіків і 12 дітей.