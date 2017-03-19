На Луганщині зі стріляниною затримали автівку, яка збила сержанта ЗСУ на блокпості
"Сьогодні, 19 березня, під час несення служби на одному із блокпостів у районі проведення Антитерористичної операції неподалік від міста Щастя Луганської області, військовослужбовці застосували вогнепальну зброю по автомобілю ВАЗ 2115, водій якого не зупинився на вимогу і намагався перетнути блокпост без перевірки", - повідомила прес-служба штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.
Повідомляється, що під час проїзду блокпоста автомобіль наїхав на сержанта, внаслідок чого останній проїхав на капоті автомобіля близько 5 м. Впавши з капота, сержант зробив попереджувальний постріл. Після того як автомобіль не зупинився і продовжив рух, військовослужбовці застосували зброю.
В автомобілі 6 кульових пробоїн. Водій, яким виявився мешканець міста Щастя, не постраждав. Сержант унаслідок ДТП зазнав травми.
На місці події працює оперативна група військової комендатури м. Щастя на чолі із заступником військового коменданта.
Зазначимо, за минулу добу в районі проведення АТО бойовики 85 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил. В результаті п'ять військовослужбовців ЗСУ отримали поранення.
Нагадаємо, в районі окупованої Ясинуватої Донецької області спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ потрапили під обстріл.
Селище Широкине Донецької області продовжує перебувати під вогнем бойовиків.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків