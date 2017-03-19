На Луганщині зі стріляниною затримали автівку, яка збила сержанта ЗСУ на блокпості

У Луганській області в районі міста Щастя в блокпост у районі АТО в'їхав автомобіль. Унаслідок ДТП сержант ЗСУ зазнав травми.

"Сьогодні, 19 березня, під час несення служби на одному із блокпостів у районі проведення Антитерористичної операції неподалік від міста Щастя Луганської області, військовослужбовці застосували вогнепальну зброю по автомобілю ВАЗ 2115, водій якого не зупинився на вимогу і намагався перетнути блокпост без перевірки", - повідомила прес-служба штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Повідомляється, що під час проїзду блокпоста автомобіль наїхав на сержанта, внаслідок чого останній проїхав на капоті автомобіля близько 5 м. Впавши з капота, сержант зробив попереджувальний постріл. Після того як автомобіль не зупинився і продовжив рух, військовослужбовці застосували зброю.

В автомобілі 6 кульових пробоїн. Водій, яким виявився мешканець міста Щастя, не постраждав. Сержант унаслідок ДТП зазнав травми.

На місці події працює оперативна група військової комендатури м. Щастя на чолі із заступником військового коменданта.

Зазначимо, за минулу добу в районі проведення АТО бойовики 85 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил. В результаті п'ять військовослужбовців ЗСУ отримали поранення.