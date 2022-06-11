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На Луганщині ЗСУ ліквідували батальйон мобілізованих росіян – ЗМІ

Під селом Макіївка Луганської області українські військові знищили батальйон мобілізованих росіян з Воронезької області.
На Луганщині ЗСУ ліквідували батальйон мобілізованих росіян – ЗМІ Фото: Генштаб ЗСУ

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на родичів мобілізованих та окупанта, який вижив.

російський солдат Олексій Агафонов вижив після обстрілу ЗСУ. З його батальйону було вбито понад 500 людей.

За його словами, командир обіцяв відправити їх до Сватового, де вони мали вступити до лав "тероборони". Проте у ніч з 1 на 2 листопада батальйон привезли до лінії зіткнення, наказали окопуватися та готуватися до оборони.

"Нас викинули в посадки, сказали окопуватися, у нас на батальйон було три лопати, забезпечення взагалі ніякого не було. Ми як змогли окопалися, а під ранок почався обстріл - артилерія, "Гради", міномети, коптери, нас просто розстрілювали. Коли всі почалося, офіцери одразу втекли.У перервах між обстрілами ми намагалися окопуватись, але нас одразу знаходили коптери і просто розстрілювали. З 570 осіб цілих 29, ще 12 поранено, решта - все", – розповів загарбник.

Крім того, він розповів, що перед цим у цьому районі ліквідували ще один російський батальйон. Агафонов зазначив, що мобілізованих кидають на передову, щоб "закривати проломи в обороні". Українські захисники зачистили територію, де були мобілізовані росіяни, додав він.

"Насправді тут у Луганській області на передок кидають саме мобілізованих, і коли ми звідти відходили, не бачачи офіцерів, ми йшли вже назад, то бачили, що на третій лінії сидять лише контрактники та добровольці , а на передку мобілізовані", – сказав він.

Велику кількість загиблих військових підтвердили і родичі мобілізованих. Зокрема, їхні дружини розповіли про ситуацію.

"Він (чоловік-окупант – ред.) зателефонував мені вранці з чужого номера і розповів, що сталося, що їх кинули копати лінію оборони, їх накрив мінометний обстріл. Вони зараз бояться кудись йти, навіть до блокпоста бояться вийти. Керівництво їх покинуло, і вони не знають, що робити, просто просять допомоги", – розповіла одна з них.

Раніше повідомлялось, що українське ППО знищило 44 з півсотні ракет окупантів.

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06 11 2022 10:09
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