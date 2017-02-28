На Луганщині терористи ввели тимчасові адміністрації на шахтах Ахметова
"Тимчасовою адміністрацією для підприємств і установ-нерезидентів призначається ЗАТ "Внешторгсервіс", - йдеться в постанові "совміну" окупантів № 02-04/109/15, інформує "Еспресо".
До переліку підприємств, контроль над якитми перебрали бойовики, входять ПАТ "Краснодонуголь", яке належить "Метінвесту", а також шахти ООО ДТЕК "Ровенькиантрацит" і "Свердловантрацит". Усі підприємства входять до System Capital Management, яка належить Рінату Ахметову.
Нагадаємо, що видобуток енергетичного і коксівного вугілля в Україні в січні 2017 року збільшився на 13,7% в порівнянні з січнем 2016 року.
Відзначимо, що на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС.
Організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" хочуть повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами.
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