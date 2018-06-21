На Луганському і Донецькому напрямках в зоні бойових дій на Донбасі сьогодні зберігалася тиша
Про це повідомляє станом на 18:00 прес-центр ООС.
"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Упродовж поточної доби, від 7-ої ранку і до 18 години вечора противник продовжував збройні провокації проти українських військ на окремих напрямках. Режим тиші зберігався сьогодні на Луганському та Донецькому напрямку. На Маріупольському напрямку ворог проявляв незначну активність. Зі стрілецької зброї і гранатометів вів вогонь по наших позиціях поблизу Кам'янки та Лебединки. Також окупанти з вогневих позицій поблизу Новоазовська випустили два снаряди зі 122-мм артилерійських гармат в бік Гнутового. Об'єднані сили цілком контролюють ситуацію. В ході бойових дій сьогодні втрат серед українських захисників немає", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, минулої доби російсько-окупаційні війська 30 разів порушили режим припинення вогню, з них 6 із застосовуванням артилерії та мінометів. Троє військових отримали поранення.
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