На Луценка подали заяву про розголошення відомостей у справі Гандзюк

Адвокат Масі Найєм подав на генерального прокурора Юрія Луценка заяву про кримінальне правопорушення у справі вбивства Катерини Гандзюк.

Найєм звинуватив Луценка у розголошенні відомостей досудового розслідування (частина 2 статті 387 Кримінального кодексу).

Заяву на генпрокурора він направив до Державного бюро розслідувань.

Адвокат заявив, що розголошення відомостей досудового розслідування може призвести до негативних наслідків для розслідування.

Як приклад, Найєм навів публічне оголошення генпрокурором наміру повідомити певним особам про підозру у справі Гандзюк. Також адвокат вказав на оголошення Луценком ймовірного мотиву вбивства, що вивело на слід замовника.

"Це може дати чіткий сигнал таким особам про те, що їм варто здійснити певні дії для уникнення застосування до них відповідних процесуальних дій", - наголосив адвокат.