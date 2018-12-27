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На Луценка подали заяву про розголошення відомостей у справі Гандзюк

Заяву направлено до Державного бюро розслідувань
Адвокат Масі Найєм подав на генерального прокурора Юрія Луценка заяву про кримінальне правопорушення у справі вбивства Катерини Гандзюк.
На Луценка подали заяву про розголошення відомостей у справі Гандзюк Фото: unian.ua

Найєм звинуватив Луценка у розголошенні відомостей досудового розслідування (частина 2 статті 387 Кримінального кодексу).

Заяву на генпрокурора він направив до Державного бюро розслідувань.

Адвокат заявив, що розголошення відомостей досудового розслідування може призвести до негативних наслідків для розслідування.

Як приклад, Найєм навів публічне оголошення генпрокурором наміру повідомити певним особам про підозру у справі Гандзюк. Також адвокат вказав на оголошення Луценком ймовірного мотиву вбивства, що вивело на слід замовника.

"Це може дати чіткий сигнал таким особам про те, що їм варто здійснити певні дії для уникнення застосування до них відповідних процесуальних дій", - наголосив адвокат.

Нагадаємо, що генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у справі про вбивство Катерини Гандзюк оголосили ще одну підозра – чоловікові на прізвище Левін.

Керівниця справами Херсонського міськвиконкому Катерина Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою 31 липня, померла у лікарні в неділю, 4 листопада.

Раніше, голова Національної поліції Сергій Князєв оприлюднив відеозаписи зі свідченнями й слідчим експериментом у справі про напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк, в результаті якого вона померла.

 

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27 12 2018 12:34
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