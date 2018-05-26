На Львівщині 10-річний хлопчик з гвинтівки вистрілив у свою сестру

У Львівській області 10-річний хлопчик з пневматичної гвинтівки поранив свою молодшу двоюрідну сестру.

"У Сокальське відділення поліції 25 травня надійшло повідомлення від медиків про те, що каретою швидкої допомоги доставлена неповнолітня з кульовим пораненням черевної порожнини. Дівчинку лікарі прооперували, зараз її життю нічого не загрожує", - повідомили у Нацполіції області.

Поліцейські попередньо встановили, що потерпіла, 8-річна мешканка міста Великі Мости, разом з 10-річним двоюрідним братом взяли без дозволу пневматичну гвинтівку, яка належить батькові хлопчика. Стріляючи з неї по птахах, брат випадково вцілив у сестру.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 166 (злісне невиконання обов'язків з догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, - від двох до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Рівненщині поліція розслідує факт вогнепального поранення шестирічного хлопчика, скоєного з автомата Калашникова .