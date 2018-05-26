На Львівщині 10-річний хлопчик з гвинтівки вистрілив у свою сестру
"У Сокальське відділення поліції 25 травня надійшло повідомлення від медиків про те, що каретою швидкої допомоги доставлена неповнолітня з кульовим пораненням черевної порожнини. Дівчинку лікарі прооперували, зараз її життю нічого не загрожує", - повідомили у Нацполіції області.
Поліцейські попередньо встановили, що потерпіла, 8-річна мешканка міста Великі Мости, разом з 10-річним двоюрідним братом взяли без дозволу пневматичну гвинтівку, яка належить батькові хлопчика. Стріляючи з неї по птахах, брат випадково вцілив у сестру.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 166 (злісне невиконання обов'язків з догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, - від двох до п'яти років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Рівненщині поліція розслідує факт вогнепального поранення шестирічного хлопчика, скоєного з автомата Калашникова .
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- "Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброїЦе слоган компанії "Сlean shot", яку вигадав і започаткував десантник Олександр Морозов
- "Спецконтингент, що підлягає виселенню" Так цинічно назвала Крим та його жителів радянська влада у документах 1944 року про переселення