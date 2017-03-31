На Львівщині автобус "Мінськ - Буковель" зіткнувся з легковим авто: є жертви, - ВІДЕО ОНОВЛЕНО

У Львівській області рейсовий автобус сполученням Мінськ - Буковель зіткнувся з легковим автомобілем Mercedes. У результаті двоє людей загинули і 12 госпіталізовані.

"Посольство в Україні контролює перебіг розслідування, уточнює список постраждалих та обставини ДТП. Задіяно почесного консула у Львові", - повідомляє МЗС Білорусі в Twitter.

В обласному управлінні Нацполіції уточнили, що ДТП сталася на автодорозі Львів - Рогатин біля села П'ятничани Жидачівського району. Зіткнулися автомобіль Mercedes і туристичний автобус "Неоплан", обидва - іноземної реєстрації.

"У результаті зіткнення автобус з'їхав у кювет і перекинувся. Від отриманих травм на місці події померли 26-річний водій Mercedes і його 39-річний пасажир, обидва - іноземці", - йдеться в повідомленні.

Пасажири автобуса отримали тілесні ушкодження. У момент зіткнення в автомобілі перебувало 42 пасажири і два водії.

Оновлення. У ДТП за участю білоруського автобуса у Львівській області загинули двоє громадян Молдови, які їхали в автомобілі "Мерседес" литовської реєстрації.

"Загинули двоє громадян Молдови - водій і пасажир автомобіля "Мерседес" литовської реєстрації", - повідомила начальник відділу комунікації Головного управління Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська, інформує "Інтерфакс-Україна".

За її словами, ще один пасажир "Мерседеса" знаходиться в лікарні.

Крім того, за даними Добровольської, в даний час відомо, що медичну допомогу надали п'ятьом пасажирам автобуса і одному з водіїв автобуса, всі вони - громадяни Білорусії.

Нагадаємо, раніше у Миколаєві в мікрорайоні Варварівка військовий бензовоз в'їхав у зоомагазин.