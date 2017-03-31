На Львівщині автобус "Мінськ - Буковель" зіткнувся з легковим авто: є жертви, - ВІДЕО ОНОВЛЕНО
"Посольство в Україні контролює перебіг розслідування, уточнює список постраждалих та обставини ДТП. Задіяно почесного консула у Львові", - повідомляє МЗС Білорусі в Twitter.
В обласному управлінні Нацполіції уточнили, що ДТП сталася на автодорозі Львів - Рогатин біля села П'ятничани Жидачівського району. Зіткнулися автомобіль Mercedes і туристичний автобус "Неоплан", обидва - іноземної реєстрації.
"У результаті зіткнення автобус з'їхав у кювет і перекинувся. Від отриманих травм на місці події померли 26-річний водій Mercedes і його 39-річний пасажир, обидва - іноземці", - йдеться в повідомленні.
Пасажири автобуса отримали тілесні ушкодження. У момент зіткнення в автомобілі перебувало 42 пасажири і два водії.
Оновлення. У ДТП за участю білоруського автобуса у Львівській області загинули двоє громадян Молдови, які їхали в автомобілі "Мерседес" литовської реєстрації.
"Загинули двоє громадян Молдови - водій і пасажир автомобіля "Мерседес" литовської реєстрації", - повідомила начальник відділу комунікації Головного управління Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська, інформує "Інтерфакс-Україна".
За її словами, ще один пасажир "Мерседеса" знаходиться в лікарні.
Крім того, за даними Добровольської, в даний час відомо, що медичну допомогу надали п'ятьом пасажирам автобуса і одному з водіїв автобуса, всі вони - громадяни Білорусії.
Нагадаємо, раніше у Миколаєві в мікрорайоні Варварівка військовий бензовоз в'їхав у зоомагазин.
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