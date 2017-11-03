На Львівщині браконьєри застрелили зубра, який занесений до Червоної книги України

На території Бродівського району Львівської області в межах господарських угідь державного підприємства "Мисливське господарство "Стир" працівники Держеконспекції у Львівській області виявили застреленого зубра.

"Загибла тварина – самець зубра віком близько 25 років, вагою близько 800 кг. Померла неприродною смертю, ймовірно від вогнепального поранення в область серця", – повідомляє Держекоіспекція.

Вбиту тварину прикрили гілками та покинули. Зубр пролежав мертвим близько трьох тижнів, інформує Zaxid.net.

Зазначимо, що зубр занесений до Червоної книги України, як рідкісний вид, що перебуває на межі вимирання. На сайті Червоної книги сказано, що станом на 2008 рік в Україні налічували всього близько 200 особин цього виду.

Вбивця зубра порушив статті 18, 37 та 44 ЗУ "Про тваринний світ" та статті 19 і 20 ЗУ "Про Червону книгу України", тим самим завдавши державі збитків на суму 130 тис. грн.

Нагадаємо, що поліція у Вінницькій області порушила кримінальну справу за фактом знищення 17 диких зубрів, занесених до Червоної книги України.