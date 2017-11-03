Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Львівщині браконьєри застрелили зубра, який занесений до Червоної книги України

Зубр пролежав мертвим близько трьох тижнів
На території Бродівського району Львівської області в межах господарських угідь державного підприємства "Мисливське господарство "Стир" працівники Держеконспекції у Львівській області виявили застреленого зубра.
На Львівщині браконьєри застрелили зубра, який занесений до Червоної книги України Фото: WWF в Україні / Facebook

"Загибла тварина – самець зубра віком близько 25 років, вагою близько 800 кг. Померла неприродною смертю, ймовірно від вогнепального поранення в область серця", – повідомляє Держекоіспекція.

Вбиту тварину прикрили гілками та покинули. Зубр пролежав мертвим близько трьох тижнів, інформує Zaxid.net.

Зазначимо, що зубр занесений до Червоної книги України, як рідкісний вид, що перебуває на межі вимирання. На сайті Червоної книги сказано, що станом на 2008 рік в Україні налічували всього близько 200 особин цього виду.

Вбивця зубра порушив статті 18, 37 та 44 ЗУ "Про тваринний світ" та статті 19 і 20 ЗУ "Про Червону книгу України", тим самим завдавши державі збитків на суму 130 тис. грн.

Нагадаємо, що поліція у Вінницькій області порушила кримінальну справу за фактом знищення 17 диких зубрів, занесених до Червоної книги України.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 03 2017 12:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.