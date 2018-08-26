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На Львівщині через відсутність електрики в мережі затрималися низка пасажирських поїздів

Затримка склала близько години
У Львівській області напередодні ввечері сталася затримка кількох пасажирських потягів через відсутність електрики в контактній мережі.
На Львівщині через відсутність електрики в мережі затрималися низка пасажирських поїздів Фото: capital.ua

"25 серпня о 23:25 від чергового Львівської дирекції залізничних перевезень надійшло повідомлення, що у 21:46 внаслідок відсутності струму в контактній мережі на станції “Красне” Львівської залізниці на під'їздах до станції сталася затримка пасажирських поїздів, а саме: електропоїзд "Львів–Золочів", пасажирський поїзд "Івано-Франківськ–Миколаїв", пасажирський поїзд "Львів – Одеса", електропоїзд "Тернопіль–Львів", пасажирський поїзд Інтерсіті "Київ– Львів", - повідомили у Департаменті цивільного захисту обласної держадміністрації.

Подачу електрики було відновлено за годину, відповідно стільки часу склала затримка в русі потягів. Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, що в Україні через ускладнення погодних умов (гроза, град і сильний вітер) залишаються без електрики десятки населених пунктів.

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26 08 2018 12:37
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