На Львівщині чоловік хотів відправити поштою протипіхотну міну

У Львівській області чоловік здав на відправку "Новою поштою" протипіхотну міну. Посилка мала надійти до Києва.

Співробітники поштового відділення повідомили про це Національну поліцію. Вибухотехніки прибули на місце та вилучили вибухонебезпечний предмет. Після цього поліція розпочала слідчі дії.

Особа відправника не відома.

Нагадаємо, в Рівному через п'яного військовослужбовця з гранатою довелося евакуювати всіх мешканців житлового багатоповерхового будинку.

У мешканця Здолбунівського району Рівненської області поліція знайшла 16 кг вибухівки, гранати, детонатори і патрони.