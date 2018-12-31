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На Львівщині чоловік хотів відправити поштою протипіхотну міну

Поліція розпочала слідчі дії
У Львівській області чоловік здав на відправку "Новою поштою" протипіхотну міну. Посилка мала надійти до Києва.
На Львівщині чоловік хотів відправити поштою протипіхотну міну Фото: novaposhta.ua

Співробітники поштового відділення повідомили про це Національну поліцію. Вибухотехніки прибули на місце та вилучили вибухонебезпечний предмет. Після цього поліція розпочала слідчі дії.

Особа відправника не відома.

Нагадаємо, в Рівному через п'яного військовослужбовця з гранатою довелося евакуювати всіх мешканців житлового багатоповерхового будинку.

У мешканця Здолбунівського району Рівненської області поліція знайшла 16 кг вибухівки, гранати, детонатори і патрони.

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31 12 2018 09:12
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