На Львівщині чоловік намагався підпалити себе в приміщенні банку
Інцидент стався вранці 1 лютого в Червонограді на вул. Сокальський, 6, де розташоване відділення "Кредобанку", повідомляє місцеве видання "Над Бугом".
За інформацією журналістів, чоловік о 10:15 зайшов до відділення банку з каністрою, після чого облив себе та приміщення бензином. На місце події відразу викликали рятувальників і правоохоронців.
У поліції ZAXID.NET підтвердили, що такий випадок справді був і правоохоронці завадили чоловікові вчинити підпал.
"На місце події прибули правоохоронці, які завадили чоловікові вчинити підпал. Зараз він перебуває у відділенні поліції, де з'ясовують усі обставини інциденту. Правоохоронці вже встановили його особу - це 34-річний місцевий житель", - розповіла прес-секретар Нацполіції Львівської області Світлана Добровольська.
За інформацією видання, чоловік є клієнтом цього банку і влаштував таку акцію протесту, оскільки був незадоволений умовами кредиту.
Нагадаємо, що в ніч на вівторок, 26 грудня, у Львові вул. Городоцькій, 147 невідомі розмалювали написами фасад будівлі, в якому розташоване відділення "Сбербанку Росії" та розбили вікна й двері до нього.
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