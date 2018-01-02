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На Львівщині чоловік намагався підпалити себе в приміщенні банку

Йому перешкодили прибулі на виклик правоохоронці
У Львівській області 34-річний чоловік облився бензином у приміщенні банку та спробував підпалити себе й установу.
На Львівщині чоловік намагався підпалити себе в приміщенні банку Фото: prochepetsk.ru

Інцидент стався вранці 1 лютого в Червонограді на вул. Сокальський, 6, де розташоване відділення "Кредобанку", повідомляє місцеве видання "Над Бугом".

За інформацією журналістів, чоловік о 10:15 зайшов до відділення банку з каністрою, після чого облив себе та приміщення бензином. На місце події відразу викликали рятувальників і правоохоронців.

У поліції ZAXID.NET підтвердили, що такий випадок справді був і правоохоронці завадили чоловікові вчинити підпал.

"На місце події прибули правоохоронці, які завадили чоловікові вчинити підпал. Зараз він перебуває у відділенні поліції, де з'ясовують усі обставини інциденту. Правоохоронці вже встановили його особу - це 34-річний місцевий житель", - розповіла прес-секретар Нацполіції Львівської області Світлана Добровольська.

За інформацією видання, чоловік є клієнтом цього банку і влаштував таку акцію протесту, оскільки був незадоволений умовами кредиту.

Нагадаємо, що в ніч на вівторок, 26 грудня, у Львові вул. Городоцькій, 147 невідомі розмалювали написами фасад будівлі, в якому розташоване відділення "Сбербанку Росії" та розбили вікна й двері до нього.

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01 02 2018 15:19
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