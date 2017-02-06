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На Львівщині директор підприємства намагався підкупити прокурорів

Корупціонер хотів дати неправомірну вигоду в розмірі 220 тис грн
У Львівській області затримали директора підприємства за підозрою у спробі дати хабар місцевим прокурорам за сприяння в закритті кримінальної справи про розкрадання коштів, виділених на реконструкцію вулиці міста.
На Львівщині директор підприємства намагався підкупити прокурорів Фото: facebook.com/LarysaSargan

Директор ТОВ Фірми "Гарантспецбуд" намагався дати неправомірну вигоду в розмірі 220 тис. гривень працівникам місцевої прокуратури №3 за сприяння в закритті кримінального провадження, відкритого за ч.4 ст.191 КК України проти посадових осіб ТОВ "Гарантспецбуд" (підрядника) і ТОВ "Спецбудізол" (субпідрядника), які в процесі проведення реконструкції вул. Котляревського кошторисною вартістю 44 млн гривень затвердили фіктивні акти виконаних робіт, внаслідок чого безпідставно виплачено бюджетні кошти на суму понад 2 млн гривень, повідомляє прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

"У цей час проводиться затримання директора ТОВ "Фірма "Гарантспецбуд", якого викрили під час спроби дати 8 400 доларів США і 400 грн (екв. 220 тис. грн) за сприяння в певних питаннях", - написала Сарган.


Фото: facebook.com/LarysaSargan

Гроші та речові докази вилучено з місця події. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, що співробітники прокуратури Львівської області слідчі СУ ГУ ДФС у Львівській області виявили підприємство, яке ухилялося від податків в особливо великих розмірах.

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02 06 2017 17:56
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