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На Львівщині головний редактор видання вимагав хабар у чиновника за припинення розслідування

Працівник ЗМІ вимагав від керівника філії держпідприємства 500 доларів
У Львівській області викрито та затримано за хабарництво головного редактора одного з інтернет-видань.
На Львівщині головний редактор видання вимагав хабар у чиновника за припинення розслідування Фото: ssu.gov.ua

Встановлено, що він, будучи головою однієї з громадських організацій, вимагав від керівника філії держпідприємства 500 доларів - у стільки зловмисник оцінив припинення журналістського розслідування і непублікацію інформації про чиновника в інтернет-виданні, повідомляє СБУ.


Фото: СБУ

"Суму в гривневому еквіваленті головний редактор отримав на банківську картку, після чого повідомив посадовій особі, що підготовку матеріалу "замовили" конкуренти для його звільнення з посади. Співробітники спецслужби затримали головного редактора, згідно ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, після засідання ради громадської організації. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії", - повідомляють в спецслужбі.

Нагадаємо, правоохоронці затримали під час отримання хабара двох співробітників одного з вищих навчальних закладів Харківської області.

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13 06 2017 11:35
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