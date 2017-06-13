На Львівщині головний редактор видання вимагав хабар у чиновника за припинення розслідування

У Львівській області викрито та затримано за хабарництво головного редактора одного з інтернет-видань.

Встановлено, що він, будучи головою однієї з громадських організацій, вимагав від керівника філії держпідприємства 500 доларів - у стільки зловмисник оцінив припинення журналістського розслідування і непублікацію інформації про чиновника в інтернет-виданні, повідомляє СБУ.



Фото: СБУ

"Суму в гривневому еквіваленті головний редактор отримав на банківську картку, після чого повідомив посадовій особі, що підготовку матеріалу "замовили" конкуренти для його звільнення з посади. Співробітники спецслужби затримали головного редактора, згідно ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, після засідання ради громадської організації. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії", - повідомляють в спецслужбі.

Нагадаємо, правоохоронці затримали під час отримання хабара двох співробітників одного з вищих навчальних закладів Харківської області.