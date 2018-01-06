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На Львівщині горять 12 гектарів торфу

Пожежу гасять майже 200 пожежників
У п'ятницю, в сели Ситихів Жовківського району у Львівській області почалася масштабна пожежа – горить торф.
На Львівщині горять 12 гектарів торфу Фото: lviv.dsns.gov.ua

Як повідомляють у ДСНС, упродовж 1 червня рятувальники намагаються ліквідувати пожежу.

Горіння торфу відбувається окремими осередками на площі 120 000 кв.м. До ліквідації пожежі залучили 186 рятувальників, 14 одиниць пожежної техніки та 3 одиниці допоміжної техніки.

"Складність пожежі полягає в значній площі загоряння і браку води для гасіння. Меліоративні канали на полі в основному осушені, тож довелося прокладати магістральні та робочі рукавні лінії на відстань до 2 кілометрів", – розповів заступник начальника оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Львівській області Володимир Дубасюк "Громадському радіо".


Фото: lviv.dsns.gov.ua

Нагадаємо, минулої неділі, 27 травня, на Херсонщині виникла лісова пожежа. На ранок 30 травня площа цієї пожежі становила 580 гектарів лісу, з них 265 гектарів – верхового лісу. Пожежу гасили рятувальники Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Донецької областей, працівники лісового господарства та військові. Увечері 30 травня рятувальники повідомили про локалізацію пожежі. Військовослужбовці Збройних сил України тепер охоронятимуть ліси Херсонщини.

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01 06 2018 22:00
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