НОВИНИУ трьох населених пунктах Львівської області 6 травня загорівся торф’яник.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Львівщині горить торф на площі 10 гектарів
Протягом неділі пожежники ліквідували загоряння на площі 0,5 га
Фото: poltava.dsns.gov.ua
Пожежа виникла в селищі Гамаліївка. Також загоряння зафіксували в населеному пункті Оглядів.
За даними департаменту цивільної оборони, в селищі Бірки Яворівського району торф горить на площі 10 га. Протягом неділі пожежники ліквідували загоряння на площі 0,5 га.
"Залишилося загасити 9,5 га, роботи з ліквідації пожежі тривають", - повідомляє департамент цивільної оборони Обласної державної адміністрації.
Нагадаємо, поблизу виїзду з міста Сєверодонецьк Луганської області горіло близько 5 гектарів лісу.
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