На Львівщині єпархія УГКЦ заявила про захоплення церкви догналітами

Стрийська єпархія УГКЦ заявила, що богослужіння у храмі Святого Духу у Городку проводить позбавлений священницького стану Теодозій Івашків

Управління Стрийської єпархії УГКЦ заявило про захоплення церкви Святого Духу у Городку послідовниками Догнала. Про це йдеться у заяві єпарха Стрийського Тараса Сеньківа та канцлера Стрийської єпархії Володимира Ждана, опублікованій на офіційному сайті єпархії.

"Управління Стрийської єпархії повідомляє про те, що храм Святого Духа м. Городок Городоцького деканату Стрийської єпархії протиправно захопила група осіб, які імітують відправлення греко-католицьких богослужінь. Незаконні дії очолює колишній священик Теодозій Івашків, який належить до "групи Догнала" та з її членами самопроголосив себе єпископом, за що вироком церковного суду 9 жовтня 2014 року був позбавлений священичого стану", – йдеться в заяві Стрийської єпархії УГКЦ.

Через відправлення богослужінь Теодозієм Івашківим Стрийська єпархія УГКЦ заявляє про небезпеку відновлення у Городку секти Догнала.

"З огляду на реальну небезпеку діяльності секти Догнала та її послідовників, яка спрямована на розпалювання релігійної ворожнечі, звертаємося до відповідних державних структур вжити заходів щодо внормування ситуації, згідно чинного законодавства України", – йдеться у заяві єпарха Стрийського Тараса Сеньківа.

На сайті Стрийської єпархії УГКЦ також вказано, що текст звернення надіслали в управління СБУ, міському голові Городка, головам Городоцької райради та райдержадміністрації.

Нагадаємо, 4 червня в Коломиї виник конфлікт між віруючими Української греко-католицької церкви та Української православної церкви Московського патріархату навколо будівлі однієї з церков.