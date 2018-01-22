На Львівщині лікарі НАТО провели навчання з порятунку поранених

Для реалістичності, кожен, хто грав роль, отримав картку з описом його уявного поранення

В Україні медики Спільної міжнародної навчальної медичної групи відпрацьовували свої навички під час навчання з порятунку у випадку подій, які призвели до масових жертв

Про це повідомляє "Голос Америки" в репортажі з навчального центру в Яворові, що біля Львова.

"Ми проводимо навчання MASCAL, щоб перевірити наші спроможності у випадку надзвичайного запиту на медичні ресурси. Ми також використовуємо ці навчання, щоб перевірити реакцію солдатів, які не є медиками в випадку надзвичайних ситуацій", - сказав штаб-сержант медичного підрозділу Денніс Сінсбау.

В рамках цього навчання було симульовано аварію автомобіля. Солдатів посадили до двох вантажівок і вони симулювали інцидент з перекиданням, який би закінчився численними пораненнями.

Для реалістичності, кожен, хто грав роль, отримав картку з описом його уявного поранення.

"Канадські збройні сили очолюють тут медичний підрозділ, а ми є гостями. Українці допомагають в лікуванні, транспортуванні та надають лінгвістичну підтримку", - сказав Сінсбау про участь сил США в навчаннях на полігоні в Україні.

Нагадаємо, генерал-лейтенант Бен Ходжес, який обіймає посаду командувача сухопутними військами США в Європі, запевняє, що американська армія має позитивний досвід співпраці з українськими колегами.