На Львівщині лікарі НАТО провели навчання з порятунку поранених
Про це повідомляє "Голос Америки" в репортажі з навчального центру в Яворові, що біля Львова.
"Ми проводимо навчання MASCAL, щоб перевірити наші спроможності у випадку надзвичайного запиту на медичні ресурси. Ми також використовуємо ці навчання, щоб перевірити реакцію солдатів, які не є медиками в випадку надзвичайних ситуацій", - сказав штаб-сержант медичного підрозділу Денніс Сінсбау.
В рамках цього навчання було симульовано аварію автомобіля. Солдатів посадили до двох вантажівок і вони симулювали інцидент з перекиданням, який би закінчився численними пораненнями.
Для реалістичності, кожен, хто грав роль, отримав картку з описом його уявного поранення.
"Канадські збройні сили очолюють тут медичний підрозділ, а ми є гостями. Українці допомагають в лікуванні, транспортуванні та надають лінгвістичну підтримку", - сказав Сінсбау про участь сил США в навчаннях на полігоні в Україні.
Нагадаємо, генерал-лейтенант Бен Ходжес, який обіймає посаду командувача сухопутними військами США в Європі, запевняє, що американська армія має позитивний досвід співпраці з українськими колегами.
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